O talento e a irreverência desbloqueiam todo o tipo de jogos - e de treinadores (como foi o dia 5 do Euro)

Portugal foi uma equipa previsível durante boa parte do encontro, ante um adversário que se queria fazer valer da competência defensiva, da capacidade para vencer duelos e do aproveitamento de bolas longas e situações de ataque mais imediato - e aí, há que dizer, a Seleção Nacional voltou a sofrer entrelinhas e a demonstrar desconforto com primeiras, segundas bolas e lances à entrada da área.

No momento ofensivo, não se viram grandes mudanças face à aposta mais usual num 3-2-5. Mas a forma como Roberto Martínez usou do experimentalismo na estreia numa grande competição por Portugal leva a pensar sobre se as dúvidas são maiores do que as certezas depois de alguns «choques de realidade» dos jogos de preparação - que se seguiram a uma fase de qualificação perfeita, pelo menos nos resultados. Ponto de partida, os três centrais. O ex-selecionador belga começou nessa base e a ela retornou, sobretudo dado o regresso de Pepe. Nuno Mendes realizou uma exibição válida e há intenção de trabalhar dinâmica com Rafael Leão na faixa esquerda, mas falta ainda fazer ajustes. Só que na dimensão construtora, não é Gonçalo Inácio - que entrou bem a tempo de gerar com um passe o lance do golo decisivo.

Ao meio, sobressaiu Vitinha, sempre disposto a orientar a equipa para as melhores soluções no passe e com alguns movimentos esporádicos de rutura (algo que faltou e muito a Portugal, sobretudo nos 45 minutos iniciais) e a compensar alguma indefinição de Bruno Fernandes, que nem sempre conseguiu baixar para ativar o passe e oferecer soluções a um jogo fácil de antever.

Nem tudo foi mau, ainda assim: a equipa teve mais frescura, agilidade e intenção na etapa complementar. Rúben Dias assumiu um papel mais relevante para fazer a equipa crescer em campo no segundo tempo, criando margem para que Bernardo Silva e Cancelo (depois da saída de Dalot) assumissem maior protagonismo na direita e meia-direita. Daquela zona, de resto, nasceu o golo do empate (Vitinha com cruzamento cheio de açúcar para a área) e o lance anulado a Diogo Jota por fora de jogo milimétrico de CR7 - aí com Cancelo a meter a bola na área. Dá para experimentar, sim, convém é convencer-nos (e aos jogadores) de que não se está a inventar...



O talento decide e a Turquia vence o jogo mais emocionante da 1ª jornada



O lado bom do alargamento de um torneio como o Europeu é vermos equipas novas e jogadores que conhecemos menos bem a exibirem-se no grande palco do futebol. A Geórgia parece ter assumido o «deslumbramento» com as luzes do mediatismo nos minutos iniciais mas ganhou competitividade a partir do 5-3-2 de Sagnol, visando ferir a Turquia em ataques mais acelerados, mas sabendo como integrar médios e laterais no processo ofensivo (Kakabadze em destaque à direita, Kochorashvili a somar a exibição de uma vida, completa, disponível a romper em combinações na zona ofensiva e combativa sem bola). Na frente, «Kvaradona» não trouxe a magia habitual, mas surgiu Mikautadze como referência, a finalizar, a gerar combinações em apoio e com desmarcações agressivas.



Os turcos utilizaram o poder combinativo de unidades hiper-criativas como Arda Güler (golo monumental) e Kenan Yildiz, ambos a criarem desequilíbrios de fora para dentro, com Kökçü em constante aproximação à área, laterais com chegada (o destro à esquerda Kadioglu é figura pela técnica e envolvimento, mas Mert Müldür rompeu na frente para marcar), tudo isto suportado na qualidade de passe e ameaça no remate de Çalhanoğlu (que ainda assim, nem fez a exibição mais extraordinária da temporada).



O jogo foi aberto e emocionante até final, com a Turquia a exibir pouca fiabilidade defensiva e a ficar exposta à maior propensão atacante dos georgianos (já vista no período final do primeiro tempo). Se for para todas as equipas se comportarem, técnica e taticamente desta forma, podem ir chamando mais seleções para as fases finais.



Sobe 💎



Impacto da dupla Chico Conceição/Pedro Neto. Martínez ficou exposto ao tempo tardio em que decidiu mexer na equipa. Diogo Jota trouxe a agressividade habitual, Inácio alternou entre dificuldade num ou noutro acompanhamento defensivo e acerto no passe, mas foram os arrojados Pedro e Chico que «dinamitaram» o jogo de verdade. Um assistiu e o outro mostrou o crescimento como definidor nos últimos metros. E Portugal lá ganhou.



Desce 🌧️



Rafael Leão. Tem o crédito de ser o maior responsável por assumir o um-para-um na equipa portuguesa, mas além da falta de consistência na tomada de decisão, é um jogador mais determinante na rutura no espaço e não tanto nas desmarcações na área, para poder finalizar - e a equipa também necessitava «desse» jogador. Não beneficiou da «criatividade» de Martínez mas podia ter acrescentado mais.