Ninguém tinha jogado seis Europeus... até Cristiano

Cristiano Ronaldo tornou-se o primeiro jogador da história a atuar em seis fases finais do Campeonato da Europa de futebol, ao entrar de início na estreia de Portugal no Euro2024, face à República Checa.

Como era esperado, o capitão da seleção nacional integrou o 11 luso em Leipzig, e passa a contar jogos em seis Europeus, num registo que teve início em 2004, em solo luso, e continuou nas edições de 2008, 2012, 2016 e 2020.

Com este encontro, na Red Bull Arena, Ronaldo, de 39 anos, reforça também o estatuto futebolista com mais jogos em fases finais do Campeonato da Europa, ao somar o 26.º encontro, e de mais encontros como capitão, com o 17.º.

Nos golos, domínio também do português, que totaliza 14, contra nove do francês Michel Platini, todos conseguidos em 1984, o que é recorde para apenas uma edição.



Ronaldo marcou em 10 jogos, outro recorde, tendo 'faturado' em todas as cinco edições, algo único, e soma quatro encontros a marcar dois ou mais golos, outro feito inédito para o jogador nascido na Madeira.

Três vezes eleito para a equipa ideal do torneio, em 2004, 2012 e 2016, o avançado segue, neste particular, empatado com o italiano Maldini e o francês Laurent Blanc, assim como Pepe, que foi selecionado em 2008, 2012 e 2016.