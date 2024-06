Mbappé, com nariz partido, treinou à parte

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, que fraturou o nariz no jogo dos gauleses contra a Áustria, da primeira jornada do Euro 2024 de futebol, treinou-se esta quarta-feira à parte, em Paderborn.

Mbappé lesionou-se no choque com o defesa Kevin Danso, na segunda-feira, em Düsseldorf, no jogo que os franceses ganharam por 1-0, e continua a ser dúvida para o jogo de sexta-feira, face aos Países Baixos.

Na primeira linha para render Mbappé está Olivier Giroud, o melhor marcador da história da seleção gaulesa, com 57 golos, que já anunciou a retirada para o fim do torneio.

Mbappé deixou o terreno de jogo em Düsseldorf com o nariz em sangue, aos 86 minutos, e viu cartão amarelo por reentrar para o relvado sem autorização do árbitro.

Mais uma vez, foi decisivo na partida, ao estar na origem do único golo, marcado na própria baliza por Maximilian Wöber (38 minutos). Viria mesmo a ser substituído aos 90+1, por Giroud.

Após o jogo, foi submetido a "exames radiológicos" no hospital de Düsseldorf, que confirmaram a fratura do nariz, mas sem necessidade de cirurgia. O jogador seguiu depois para o estágio da sua seleção, nos arredores de Paderborn.