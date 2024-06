Empate mantém tudo em aberto no Grupo A

Escócia e Suíça empatam 1-1 na segunda jornada do Grupo A no Euro 2024.

Marcaram primeiro os escoceses, graças a um autogolo de Schar, mas empataram os suíços por Shaqiri.

Com este empate, continua em aberto a luta pela qualificação para os oitavos de final do Euro.

Na classificação, a anfitriã Alemanha, que hoje bateu a Hungria por 2-0, lidera, com seis pontos, e já está apurada para os 'oitavos', enquanto os helvéticos são segundos, com quatro, os escoceses terceiros, com um, e os magiares quartos, a zero.