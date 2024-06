De vilão a herói da Albânia. Gjasula marca na própria, mas redime-se com o golo que pode eliminar a Croácia

"De zero a herói", cantam as musas de "Hércules", filme de animação de 1997. Klaus Gjasula, que até tem mais nome de Pai Natal, ter-se-á sentido assim esta quarta-feira, primeiro quando marcou o autogolo que dava a reviravolta à Croácia, no fim, após marcar o golo do empate tardio da Albânia. Dois golos para cada lado, festa albanesa e vida muito complicada para os croatas no grupo B, o da "morte". A Albânia já tinha mostrado, diante da Itália, que não seria o "bombo da corte" deste Europeu e, frente à Croácia, impôs a sua vontade logo aos 11 minutos. Na sequência de um grande cruzamento da direita de Jasir Asani, Qazim Laci foi o mais rápido a aparecer ao primeiro poste e cabeceou para o fundo das redes. A Croácia foi à procura do jogo, no entanto, foi sempre muito passiva, letárgica, e os albaneses mantiveram-se compactos na defesa e perigosos no contra-ataque. Aos 31 minutos, Asslani apareceu na cara de Dominic Livakovic, mas o guarda-redes croata conseguiu defender.

Na segunda parte, o jogo mudou de figura. Aos 50 minutos, tiveram o primeiro remate enquadrado com a baliza, que Thomas Strakosha defendeu. Sete minutos mais tarde, Luka Modric ofereceu o golo a Josip Sutalo, mas o central do Ajax não deu a direção certa ao cabeceamento. Até que, aos 74 minutos, numa das melhores jogadas do encontro, Mateo Kovacic avançou pelo corredor central, por entre dois adversários, e entregou a Ante Budimir, que, de costas para a baliza, soltou logo para a entrada de Andrej Kramaric na área. O avançado do Hoffenheim tirou o marcador direto da jogada com o primeiro toque e, com o segundo, rematou para o golo do empate. Passado dois minutos, Budimir ganhou a bola a um defesa na esquerda, sobre a linha de fundo, e atrasou para Luka Sucic, que rematou de primeira, com a bola a desviar em Klaus Gjasula, para um autogolo infeliz para os albaneses e muito feliz para os croatas, cujas pretensões no "grupo da morte" se reacenderam. Logo a seguir, a Croácia podia ter feito o 3-1, contudo, o corte surgiu no momento certo, sobre a linha de golo. Aos 90 minutos, Nedim Bajrami rematou de fora da área para uma defesa incompleta de Livakovic e, na recarga, Mirlind Daku atirou por cima.

O autogolo de Gjasula. Foto: Abedin Taherkenareh/EPA Desilusão do médio-defensivo. Foto: Filip Singer/EPA