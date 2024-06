Como recupera a seleção entre os jogos do Euro? "Dormir, comer bem e mais cuidados para os mais velhos"

Três jogos em nove dias, mais os jogos seguintes se confirmar a passagem à fase a eliminar. É este o presente e o futuro da seleção e dos jogadores que a compõem, numa sucessão de desafios de alto nível de intensidade que vão testar a capacidade física dos atletas, depois de uma época desgastante que, para alguns, teve mais de 50 jogos.

Agora que fez o primeiro jogo (uma vitória com a Chéquia), como se faz então a recuperação dos jogadores numa competição como o Campeonato da Europa? A Renascença tentou perceber e, para isso, pediu a ajuda de um especialista.

Samuel Costa faz parte do departamento de fisioterapia do Augsburg, 11º classificado da liga alemã na época passada. Enquanto massagista de um clube numa das ligas mais exigentes do mundo, o luso-alemão explica que “os dias são curtos” numa competição como o Euro, o que significa que “é preciso estar muito atento aos jogadores”.

“Depois de cada jogo, se um jogador leva uma pancada, o primeiro trabalho é fazer logo uma drenagem linfática. Depois, é dormir bem e, no dia seguinte, fazer água quente, sauna e massagens, tudo isso são fatores muito importantes. Se um jogador dorme bem, come bem e tem uma recuperação boa, isso já é 85% da preparação para o jogo seguinte”, explica o massagista de 44 anos.

Uma preocupação adicional são os jogadores mais velhos, como Pepe ou Cristiano Ronaldo. Nesses casos, os atletas requerem maior atenção de toda a equipa médica, em particular dos massagistas.

"Os jogadores mais velhos vão mais para a massagem, para os músculos recuperarem a 100% e para ficarem mais leves”, começa por explicar.

“Nunca tive um jogador com a idade do Pepe ou do Ronaldo, mas já trabalhei com jogadores de 35 anos, como o Fabian Klos, que é uma lenda do Arminia Bielefeld. Ele precisava de mais coisas e mais cuidados do que um jogador mais novo e, se num jogo acontece uma lesão qualquer, mesmo que pequena, é preciso retirá-lo de campo mais cedo”, completa.

Numa conversa com Bola Branca num café no último andar de um prédio no centro de Bielefeld, de onde é natural, Samuel Costa abre também um pouco a cortina em relação à vida de um massagista num clube profissional de futebol.

"Às vezes até brincamos com o facto de passarmos mais tempo com os jogadores do que com as nossas mulheres”, diz, entre risos.

De seguida, conta-nos qual é a rotina de trabalho de um departamento de fisioterapia. “De manhã, vê-se quem pode treinar e quem não pode. Quem não pode, faz logo tratamento, enquanto os outros treinam, normalmente durante uma hora e meia. No final do treino, todos fazem massagem, eletroterapia, sauna ou água gelada. Depois comem e vão descansar”.

Samuel nasceu em Bielefeld, filho de pais portugueses, mas viveu em Portugal entre os cinco e os 12 anos. Apesar da dupla nacionalidade, não há dúvidas quanto a quem apoia neste Campeonato da Europa.