​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. Um agente duplo em Leipzig

Os suplentes são agentes duplos. Não acreditem se vos disserem o contrário. Se por um lado carregam no peito a honestidade de quererem o bem da equipa, secretamente guardam o perverso desejo de as coisas não melhorarem muito para poderem ser heróis. Foi isso que aconteceu com Pedro Neto e Francisco Conceição, os mais especiais no drible curto que a seleção tem neste Euro2024, que entraram tarde e a más horas contra uma Chéquia (ou República Checa?) que abdicou de jogar e recuou.



Com Nuno Mendes como central pela esquerda (na verdade era um lateral) e com João Cancelo a fazer lembrar Júnior em 1982, Roberto Martínez cutucou o enfado daqueles que não gostam de experiências quando é a sério. Portugal foi muito melhor, mas não foi fluído e imaginativo no último terço do campo. Há demasiado talento para se fazer o que é previsível, certo?

Ribeiro Cristóvão, num artigo de opinião, considera que foi uma “noite insuficiente”. Dê uma olhada no resumo do dia 5 do Euro2024, um trabalho diário do comentador e analista Francisco Sousa. Já agora, ouviu o relato dos golos saído da garganta do nosso Pedro Castro Alves?

O selecionador espanhol estava feliz, gostou da “resiliência” e da “vontade de acreditar”. Conceição, com a família na bancada, confessou uma “felicidade tremenda” apesar dos nervos (“sofro muito por dentro”). Bernardo apontou para um problema: “Faltou-nos jogadores na área na primeira parte”. Vitinha apreciou o “mérito da frieza”. Pepe, o histórico recordista da longevidade, mandou um beijo para as filhas e esposa. Esta tarde, às 18h00, temos “Tertúlia Bola Branca” para analisar a estreia portuguesa no torneio.

Agora, sopas e descanso, segue-se no sábado a boa Turquia de Arda Güler, em Dortmund.

🕹️ O futebol foi isto

Turquia 3-1 Geórgia. Foi elogiado como um dos grandes jogos do Euro2024. A jogatana deu de tudo, até uns socos lamentáveis na bancada antes do apito inicial, e ofereceu quatro golos. A Turquia marcou primeiro, depois a Geórgia empatou. O menino do Real Madrid, que ama Alex Souza, o ídolo do Fenerbahçe de Mourinho, meteu os turcos na frente. Já muito depois da hora, Kerem Akturkoglu descansou os cidadãos da Turquia no Signal Iduna Park, em Dortmund, onde vão repetir a dose sábado contra os portugueses.

Portugal 2-1 Chéquia. Os campeões da Europa de 2016 começaram o torneio da melhor maneira, com uma vitória contra a defensiva Chéquia. Há alguns temas para resolver, seja na escolha das peças, seja no sistema escolhido, mas fica o descanso de que rapaziada como Francisco Conceição conta. Bem-vindo, Chico.

👾 Toooooooooor

Depois de três toques para corrigir a receçao defeituosa, Arda Güler meteu uma bola divina na baliza de Giorgi Mamardashvili. O canhoto do Real Madrid é especial e é o funcionário do mês na fábrica de produção de saliva. Um mago.

🎙️ Cantilenas

“Foi a primeira vez que conseguimos virar [um resultado]. Sofremos com Eslovénia e Croácia e perdemos”, notou Roberto Martínez, na ressaca da estreia no Euro2024.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

Uma entrevista de Robert Pires ao “Relevo”, na qual abordou o Europeu e, claro, as declarações de Kylian Mbappé: “La gente se equivoca con Mbappé e con los futebolistas”

🎲 O que vem aí

Croácia-Albânia às 14h00, em Hamburgo

Alemanha-Hungria às 17h00, em Colónia

Escócia-Suíça às 20h00, em Estugarda

Acompanhe os noticiários, as histórias e os relatos dos jogos de Portugal na Saiba tudo sobre o Euro2024 , resultados e atualizações diárias, em rr.pt.