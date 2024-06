"Temos um longo caminho pela frente". O que disseram os jogadores após a vitória contra a Chéquia?

Era importante entrar com uma vitória e o empate seria injusto contra a Chéquia. É o que concluem os jogadores da seleção, à Sport TV e SIC, após um triunfo sofrido, com o golo da vitória a surgir aos 92 minutos.

Há elogios a Vitinha e Francisco Conceição, o herói do encontro, mas também à seleção checa, que para Bernardo Silva poderá "colocar problemas a muitas seleções".

NUNO MENDES

"É sempre bom entrar a ganhar, todos os pontos valem a pena, entramos para vencer e felizmente conseguimos. É verdade que não ataco tanto a central, mas o mister meteu-me lá por algum motivo. Fiz o meu trabalho".

"Falta uma horinha, mas é uma grande prenda de aniversário para amanhã festejar o dia".

FRANCISCO CONCEIÇÃO

"É uma felicidade tremenda, sabemos que estamos a representar o nosso país. Quis ajudar a equipa da forma que podia, foi isso que tentei fazer e felizmente consegui.. Vi que o jogo estava difícil, quis ajudar a equipa a chegar ao golo. Foi isso que fiz, ajudei a equipa. Felizmente, deu certo".

"Para mim é um orgulho, é uma felicidade estar aí o meu pai, a minha mãe, a minha namorada, os meus irmãos, as minhas cunhadas... está aí a família toda. Só queria dar esta alegria aos portugueses, mas principalmente à minha família porque sei que eles sofrem muito, esta vitória é para eles".

"Claro que há nervos, sofro muito por dentro, tento não mostrar. Nas decisões, tenho de estar consciente e bem. Concentrei-me, podia chegar o momento. O meu objetivo é ajudar a equipa ao máximo, estou pronto sempre para ajudar".

BERNARDO SILVA

"Jogos nestas competições nunca são fáceis. Eles meteram-nos grandes dificuldades a defender baixo, muita resiliência. Faltou-nos jogadores na área na primeira parte, o Chico, Jota e Neto deram-nos isso. Muito contentes pela vitória".

"Muda pouco, o objetivo era vencer. São três pontos, estamos muito motivados para ficar em primeiro, são só os primeiros três pontos, temos um longo caminho pela frente".

"Saio com impressão que a Chéquia é muito forte e pode por problemas a muitas seleções".

VITINHA

"É incrível poder entrar no Europeu com uma vitória, o plano pessoal vem depois. Merecíamos a vitória, a Chéquia fez golo no único remate, há dias assim. Tivemos mérito de manter frieza, felizmente conseguimos a vitória".

"Deve ter sido incrível para ele, mas também para todos nós. É uma prenda para ele, merece. Mas reforço a entrada dos que vieram do banco, foi incrível a atitude que tiveram. Quando é assim, somos muito fortes e não tenho dúvida que vamos ter grandes resultados".

PEPE

"Quero mandar um beijinho para as minhas filhas e minha mulher, sabem o quanto trabalhei para estar aqui hoje. Foi um jogo difícil, a equipa foi extraordinária, o nosso mister avisou-nos para mantermos sempre a calma e a nossa identidade. Conseguimos isso, com todo o stress do jogo conseguimos manter essa tranquilidade".

"Tivemos alguns lances também por dentro em que podíamos ter feito golo. A equipa trabalhou sempre muito bem".