Pepe é o mais velho de sempre a jogar num Europeu

O defesa português Pepe tornou-se, esta terça-feira, o jogador mais velho de sempre a alinhar num Europeu de futebol.

Pepe foi titular no jogo inaugural de Portugal contra a Chéquia aos 41 anos, três meses e 23 dias de idade, estabelecendo um novo recorde, que o próprio pode ainda alargar ao longo deste torneio.

O central, que está de saída do FC Porto, superou um recorde que dura há oito anos, do guarda-redes húngaro Gábor Király, que somou o último jogo nos oitavos de final do Euro 2016 aos 40 anos de idade e 86 dias.

Pepe bate também o alemão Lothar Matthäus como o jogador de campo mais velho de sempre num Europeu. O antigo médio fez o último jogo na derrota frente a Portugal, por 3-0, no Euro 2000, aos 39 anos e 91 dias de idade. Este registo foi também batido por Cristiano Ronaldo, que fica agora em segundo na lista, aos 39 anos, quatro meses e 15 dias.

Pepe está a disputar a sua nona fase final de um grande torneio e o quinto Campeonato da Europa. Esteve em todos desde 2008 e fez parte da geração que conquistou o Euro 2016.

É também o terceiro jogador português com mais internacionalizações, 138, superado apenas pelos 146 jogos de João Moutinho e os 208 de Cristiano Ronaldo.

Ao longo da carreira, Pepe passou pela formação do Corinthians-AL e jogou em Marítimo, FC Porto, Real Madrid e Besiktas.