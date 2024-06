Lutas entre adeptos e cascatas nas bancadas. O jogo antes do jogo no Turquia-Geórgia

Ainda nem o apito inicial tinha soado para o Turquia-Geórgia, do grupo de Portugal no Euro 2024, e já o encontro no Signal Iduna Park, em Dortmund, era notícia. Isto por causa de várias espécies de cascata improvisadas pela chuva forte e de confrontos entre adeptos.

O tempo inclemente na Alemanha não é novidade, no entanto, os adeptos e jornalistas de ambas as equipas foram surpreendidos, cerca de hora e meia antes do pontapé de saída, com um fenómeno à Old Trafford (Manchester, Inglaterra): quatro torrentes de água a cair do telhado até ao chão.

Os adeptos que já estavam preparados para a chuva alemã, nomeadamente os milhares de imigrantes turcos, equiparam-se rapidamente com capas para a chuva. Outros, no entanto, tiveram menos sorte.

A chuva não arrefeceu o ambiente, porém, e pouco depois o Turquia-Geórgia, que ainda estava a mais de uma hora de começar, foi notícia por outro tema. Adeptos de ambas as seleções envolveram-se em confrontos, num dos cantos do estádio, com lutas físicas e arremesso de objetos.

A polícia foi rápida a intervir. Formou-se uma coluna entre os adeptos turcos e georgianos, que assim já não puderam chegar ao outro lado.

Veja as imagens abaixo: