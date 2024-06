​Está em Leipzig e vai assistir ao Portugal-Chéquia? Nós explicamos como chegar ao estádio

O primeiro jogo da seleção portuguesa no Euro2024 será contra a Chéquia na cidade de Leipzig, no leste da Alemanha.



O jogo realiza-se esta terça-feira, dia 18 de junho, às 20h00 (21h00 locais) na RedBull Arena.

O estádio situa-se a 2,5 quilómetros da ‘fan zone’ localizada em Wilhelm-Leuschner-Platz, organizada pela UEFA e dedicada aos adeptos portugueses, que terá casas de banho, zona de restauração e um ecrã gigante para quem não tiver bilhete para o jogo e o queira ver no meio de portugueses.

Para se deslocar para o estádio desde a ‘fan zone’ pode ir a pé, de elétrico, autocarro ou automóvel. A organização recomenda o recurso a transportes públicos disponíveis na cidade.

Caso opte pelos transportes públicos:

Desde a Estação Central de Leipzig até à Entrada A, o percurso inicia-se em Leipzig Central Station. De lá pode apanhar o elétrico das linhas 3 (em direção a Knautkleeberg), 7 (em direção a Bohlitz-Ehrenberg), 15 (em direção a Miltitz) e 56 (em direção a Sportforum Sud). Desça na estação Sportforum Sud e a distância a pé até ao estádio é de 10 minutos, através do Festwiese até à Entrada A.

Desde a ‘fan zone’ até à Entrada A, o percurso inicia-se em Augustusplatz e pode apanhar as linhas 7 (em direção a Böhlitz-Ehrenberg); 8 (em direção a Grünau-Nord) e 15 (em direção a Miltitz). Desça no Sportforum Sud e a distância a pé até ao estádio é de 10 minutos através do Festwiese até à Entrada A.

Desde a ‘fan zone’ até à Entrada B & C, tem duas opções, na primeira opção o percurso inicia-se em Augustusplatz e apanha o elétrico da linha 54 (em direção a Sportforum Ost). Desça no Sportforum Ost e a distância a pé até ao estádio é de 5 minutos até à Entrada B e C.

Na segunda opção o percurso também se inicia em Augustusplatz, no entanto deve apanhar o elétrico da linha 4 (em direção a Landsberger Straße) ou da linha 51 (em direção a Möckernscher Markt). Desça em Feuerbachstraße or Am Mückenschlösschen e a distância a pé até ao estádio é de 5 minutos até à Entrada B e C.

Desde o Aeroporto o meio de transporte é diferente, apanha o comboio das linhas S5,S5X (em direção Zwickau/Altenburg), plataforma 1. Desça em Leipzig Central Station (underground). Quando chegar a Leipzig Central Station siga as instruções acima descritas desde a estação de Elétrico de Leipzig Central Station. A viagem desde o aeroporto até ao estádio tem a duração de uma hora.

A partir do centro da cidade até à Entrada A o percurso inicia-se em Goerdellering, Leipzig Central Station. Apanha o elétrico da linha 3 (em direção a Knautkleeberg) ou da 7 (em direção a Böhlitz-Ehrenberg) ou da 15 (em direção a Miltitz) ou da 56 (em direção a Sportforum Süd). Desça no Sportforum Sud e a distância a pé até ao estádio é de 10 minutos através do Festwiese até à Entrada A.

A partir do centro da cidade até à Entrada B & C tem duas opções, na primeira opção o trajeto inicia-se em Goerdelerring, Leipzig Central Station. Apanha o elétrico da linha 54 (em direção a Sportforum Ost). Desça no Sportforum Ost e a distância a pé até ao estádio de 5 minutos até à Entrada B e C.

A segunda via também se inicia em Goerdelerring, Leipzig Central Station, no entanto apanha o elétrico da linha 4 (em direção a Landsberger Straße) ou da linha 51 (em direção Möckernscher Markt). Desça em Feuerbachstraße or Am Mückenschlösschen e a distância a pé até ao estádio de 5 minutos até à Entrada B e C.

Estas informações estão todas disponíveis (em inglês) no site oficial da UEFA.