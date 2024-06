Artur Soares Dias arbitra Dinamarca-Inglaterra no Euro 2024

O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo entre a Dinamarca e a Inglaterra, da segunda jornada do Grupo C do Euro 2024 de futebol, a disputar na quinta-feira, informou a UEFA.

No jogo, marcado para Frankfurt, às 17h00, o árbitro de 44 anos contará com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins será o videoárbitro (VAR) e o ucraniano Mykola Balakin o quarto árbitro.

A Inglaterra lidera o agrupamento, com três pontos, após vencer a Sérvia, por 1-0, enquanto Dinamarca e Eslovénia somam um ponto cada, após a igualdade 1-1 na primeira jornada.

No outro jogo do grupo, Eslovénia e Sérvia medem forças também na quinta-feira, pelas 15:00 (14:00), em Munique.

Soares Dias estreou-se na competição em Hamburgo, na vitória dos Países Baixos ante a Polónia (2-1), no Grupo D.