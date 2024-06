Arda Guler decide o Turquia-Geórgia e candidata-se a melhor golo do Euro 2024

Arda Guler, a jovem promessa do Real Madrid, deu a vitória à Turquia no arranque do Euro 2024 frente à Geórgia, por 3-1, no grupo que inclui também a seleção portuguesa.

O primeiro golo surgiu aos 25 minutos - e que golo. Cruzamento de Ferdi Kadioglu da esquerda e surgiu um primeiro corte de cabeça. Na ressaca, Mert Müldür encheu o pé à meia volta e, sem deixar cair, disparou um míssil ao ângulo superior mais próximo, para um grande golo.

Dois minutos depois, a Turquia voltou a festejar, agora pelos pés de Arda Güler, com assistência do benfiquista Orkun Kökçü, no entanto, o golo foi anulado por fora de jogo - por meio pé do jogador do Real Madrid.

Ao minuto 32, a Geórgia respondeu. Giorgi Kochorashvili partiu para a jogada individual na direita, tirou o marcador da frente e cruzou rasteiro para Georges Mikautadze encostar. O remate beneficiou de uma má abordagem do guarda-redes turco, que permitiu que a bola entrasse pelo seu poste. Com ou sem erro de Mert Günok, a verdade é que Mikautadze fez o primeiro golo da história da Geórgia em fases finais de Europeus.

O jogo, marcado pela chuva intensa e pelas cenas de pancadria nas bancadas entre adeptos, só ficou decidido na segunda parte.

A promessa Arda Guler, do Real Madrid, encontrou espaço dentro de área e rematou ao ângulo aos 65 minutos. Um golo para mais tarde recordar e um primeiro candidato sério a melhor golo do torneio.

A Geórgia carregou, teve várias oportunidades flagrantes e a Turquia pode agradecer à sorte por ter evitado o empate. No último lance do jogo, num canto, o guarda-redes da Geórgia subiu até à área, não conseguiu marcar, e a Turquia fechou as contas no contra-ataque com golo de Akturkoglu.