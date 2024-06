Mbappé vai ser operado a fratura no nariz

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, fraturou o nariz no jogo contra a Áustria e terá de ser operado.

O goleador da seleção gaulesa fez o cruzamento que deu origem ao autogolo que decidiu a vitória da França, num jogo de pouca inspiração para um dos favoritos da prova.

Mbappé lesionou-se já perto do final do encontro. Nas imagens, o novo jogador do Real Madrid surgia com o nariz deformado e ensanguentado. Foi substituído pouco depois.

O treinador Didier Deschamps confirmou a fratura no final do encontro: "Aparentemente, partiu mesmo. Não está nada bem, foi o ponto negativo da noite. Mesmo que seja só o nariz, ele é importante para nós. Não é uma boa notícia".

De acordo com o jornal "L'Équipe", Mbappé foi transportado pouco depois da substituição para o hospital em Dusseldorf e será operado.

Mbappé, de 25 anos, fica assim em dúvida para o segundo jogo da fase de grupos e, em teoria, o mais complicado: frente aos Países Baixos no próximo sábado às 20h00.