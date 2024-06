A vitória que faltava, 24 anos depois. Roménia bate Ucrânia e volta a sorrir em Europeus

A Roménia entrou a sorrir no Euro 2024, ao derrotar a Ucrânia, por 3-0, a primeira vitória em Europeus desde 2000, ou seja, em 24 anos.

Num jogo do grupo E que se previa equilibrado, talvez até com ascendente ucraniano, os romenos mostraram ao que vinham logo aos 29 minutos, quando abafaram a construção adversária e, na direita, Dennis Man cedeu para a entrada da área, onde surgiu Nicolae Stanciu a desferir um grande remate ao ângulo superior contrário, longe da luva bem esticada de Andriy Lunin.

A Ucrânia tentou reagir, mas a Roménia era mais forte. Ao minuto 39, Stanciu ameaçou o bis, ao mandar um pontapé de canto à barra.

O segundo golo chegou já depois do intervalo. Minuto 53, transição rápida da Roménia, Man fletiu da direita para o meio. Perdeu a bola, que sobrou, contudo, para Razvan Marin, que, na passada, atirou, de primeira, um míssil rasteiro e colocado, novamente fora do alcance de Lunin.

Por fim, aos 57 minutos, o terceiro golo, novamente com Man em foco. Na sequência de um canto curto, à direita, o extremo do Parma entrou na área, cortou por entre dois jogadores e serviu de bandeja para o golo de Denis Gragus, que, com a baliza escancarada, só teve mesmo de encostar.

Até ao final, a Ucrânia muito circulou a bola (mais de 70% de posse), mas pouco concretizou - dos 11 remates que fez no jogo todo, apenas um foi enquadrado com a baliza. Algo que contrasta com os nove remates romanos, dos quais cinco foram ao alvo.

Há 24 anos que não se via algo assim

Assim se concretizou a primeira vitória da Roménia em Campeonatos da Europa e do Mundo em 24 anos. A última tinha sido no Euro 2000, um 3-2 frente à Inglaterra, com Cristian Chivu e Adrian Mutu.

Quanto a Mundiais, os romenos já não participavam num desde 1998, precisamente a edição em que obtiveram o seu último triunfo, por 2-1, também sobre a Inglaterra, quando ainda contavam com o seu melhor jogador de sempre, Gheorghe Hagi, cujo flho, Ianis, foi suplente utilizado no jogo desta tarde.

Contas feitas, a Roménia assume, à condição, a liderança do grupo E do Euro 2024, com três pontos, e já sonha com os oitavos de final. A Ucrânia está em último. Ainda esta segunda-feira, defrontam-se Bélgica e Eslováquia.