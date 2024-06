Preparação molhada, preparação abençoada? Portugal treina à chuva antes da partida para Leipzig

A chuva ainda deu trégua na fase inicial do treino, mas acabou mesmo por cair e fazer o pleno na preparação da seleção nacional em solo germânico para o primeiro jogo no Euro 2024.

A boa disposição reina no seio da comitiva portuguesa e isso ficou patente na última sessão em Marienfeld, antes da partida para Leipzig.

Depois da emoção da conferência de imprensa de João Cancelo, os gritos em inglês do treinador-adjunto Anthony Barry ecoaram pelo complexo do Hotel Klosterpforte enquanto a seleção aquecia para o treino. Quando iam começar a preparar a sério o encontro com os checos, a comunicação social foi convidada a sair.

Portugal viaja esta terça-feira de avião para Leipzig, a quase 300 quilómetros do quartel-general da equipa das quinas. É lá que Roberto Martinez fará a antevisão ao jogo de estreia no Campeonato da Europa.

O Portugal-Chéquia está marcado para quarta-feira, às 20h00 de Portugal continental, na Red Bull Arena, em Leipzig.