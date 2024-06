Portugal. Cancelo quer “entrar com o pé direito” e ganhar à Chéquia

O defesa João Cancelo espera começar por vencer a Chéquia, mas quer “fazer história” e chegar ao título europeu.

Em conferência de imprensa, o lateral que terminou a época no Barcelona quer “entrar com o pé direito, com garra e determinação para ganhar o jogo” de terça-feira.

Em relação à Chéquia, Cancelo aguarda uma “equipa muito física, com jogadores de qualidade, muito agressiva”. “Estamos no caminho certo. Vamos tentar fazer golo cedo para tranquilizar o nosso jogo”.

Questionado sobre a posição preferida em campo, João Cancelo garantiu que lhe “é indiferente jogar à direta ou à esquerda”.

“A concorrência nas laterais é muito forte, todos estão com ambição e determinação. Somos todos jogadores de grande qualidade, qualquer um de nós pode fazer essa posição”, acrescentou.

Apesar disso reconhece que com a tática de “três centrais estou sempre mais salvaguardado”.

Cancelo aproveita e deixa elogios a Roberto Martinez: "Desde o primeiro dia, fez-me sentir à vontade, tanto ao nível desportivo como pessoal. Tem muito boas ideias, gosta de atacar, penso da mesma maneira, adapta-se ao meu futebol e os meus colegas pensam da mesma forma que eu. Esperemos dar-lhe uma alegria. Ele tem feito alguma diferença desde o momento em que chegou. Tem-se adaptado rapidamente à nossa equipa".

“Estou 100% focado na seleção e ajudar Portugal, vou dar o máximo de mim”, acrescentou. “Sonho de jogar por Portugal num europeu, ponto alto da minha carreira”.

A equipa das quinas estreia-se na próxima terça-feira.