Bellingham continua a brilhar e a resolver

A Inglaterra venceu a Sérvia, por 1-0, na primeira jornada do Grupo C no Euro 2024, que se disputa na Alemanha.

O único golo da partida, disputada em Gelsenkirchen, foi apontado por Bellingham, de cabeça. O médio do Real Madrid, que fez 23 golos e 13 assistências pelos merengues, marcou também pela seleção dos "três leões".

A Sérvia ainda procurou o empate, mas não conseguiu bater Pickford.

A formação de Gareth Southgate isolou-se na liderança do grupo, com três pontos, contra um de Dinamarca e Eslovénia, que este domingo empataram 1-1 em Estugarda.