Suíça entra a vencer no Grupo A

A Suíça derrotou a Hungria, por 3-1, no segundo jogo do Grupo A do Europeu 2024.

Os helvéticos entraram melhor e dominaram grande parte da partida disputada em Colónia.

Duah e Aebischer marcaram ainda na primeira parte para a Suíça.

No segundo tempo, Varga ainda reduziu, mas nos descontos Emboló “matou” o encontro.

Esta é a sexta presença dos suíços em fases finais de europeus, mas apenas o quarto triunfo.

Após a primeira jornada do Grupo A, Alemanha e Suíça somam três pontos, mas melhor “goal average” para os germânicos. Hungria e Escócia ainda não pontuaram.