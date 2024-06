​Porque ninguém inclui a Itália nos favoritos para o Euro 2024?

Leia mais:

José Mourinho “ficaria surpreendido” se a Itália voltasse a vencer o Europeu e Jamie Carragher prevê uma eliminação na fase de grupos para a seleção de Luciano Spalletti. Três anos depois de ter dominado o Euro 2021, porque é que a Itália não integra o lote de favoritos?



Alemanha, Inglaterra, França, Portugal e Espanha. São estas as seleções apontadas pelos comentadores, de forma quase unânime, como as favoritas à conquista do Europeu. A maioria das listas não integra a seleção italiana.

Desde 2021, a Itália falhou o apuramento para o Mundial do Qatar, trocou de selecionador e teve dificuldades em qualificar-se para este Europeu. O que aconteceu?

Roberto Mancini conduziu a seleção italiana a um surpreende título em 2021, mas decidiu deixar o projeto em agosto do ano passado para rumar à Arábia Saudita. O sucessor, Luciano Spalletti, orientou apenas metade do apuramento.

Depois de ter sido eliminada pela Macedónia do Norte no “play-off” para o Mundial do Qatar, a caminhada até ao Euro não foi memorável.

No Grupo C, a Itália perdeu duas vezes com a Inglaterra, empatou (novamente) com a Macedónia e a Ucrânia. Acabou por conseguir o apuramento, no segundo lugar, com os mesmos 14 pontos dos ucranianos, que também viriam a conseguir presença no torneio através do “play-off”.

Muitos das figuras da conquista de há três anos também já não estão presentes, ou chegam à prova num momento diferente das carreiras. Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci formaram uma dupla quase impenetrável e já se retiraram do futebol. O sucessor Acerbi lesionou-se nas últimas semanas e também não está na Alemanha. Verratti e Insigne, importantes em 2021, não foram convocados.

Ainda assim, há motivos para os italianos se entusiasmarem: Donnarumma continua na baliza, Nicolò Barella chega motivado após o título do Inter de Milão e Scamacca pode ser o goleador que a Itália não tem há muitos anos.