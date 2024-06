Lamine Yamal é o mais jovem de sempre a jogar num Europeu

O extremo Lamine Yamal é o mais jovem jogador a disputar a fase final de um Europeu, aos 16 anos e 338 dias.

O jogador espanhol é titular no Espanha – Croácia, primeira partida do Grupo B do Euro 2024 e bate o recorde do polaco Kacper Kozłowski (17 anos e 246 dias).

Já neste Europeu da Alemanha, Jude Bellingham se tinha estreado pela Inglaterra com 17 anos e 349 dias.

Por curiosidade, o mais jovem português de sempre é Renato Sanches, em 2016, contra a Islândia, com 18 anos 301 dias.