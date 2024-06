Golo mais rápido de sempre. Albânia marca aos 20 segundos

A Albânia está a defrontar a Itália para o Euro 2024 e marcou aos 20 segundos de jogo.

O tento recordista, o mais rápido de sempre na fase final de um Europeu, foi apontado por Nedim Bajrami, jogador do Sassuolo

O lance em Dortmund começa com um erro defensivo da Itália. Dimarco fez um lançamento para trás e ofereceu a bola ao médio, que disparou forte sem dar hipóteses a Donaruma.

O anterior recorde tinha assinatura do russo Dmitri Kirichenko. Tinha marcado aos 67 segundos do Rússia-Grécia do Euro 2004, realizado em Portugal.





Veja as imagens: