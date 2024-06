Espanha resolve com primeira parte de luxo

A Espanha derrotou a Croácia, por 3-0, com uma primeira parte de luxo na primeira jornada do Grupo B do Euro 2024.

Os espanhóis fizeram três golos, marcados por Morata, Fabian Ruiz e Carvajal, e outros tantos poderiam ter feito.

Na segunda parte, os croatas ainda tentaram reagir e fizeram um golo de grande penalidade, mas o tento foi invalidado por Perisic ter entrado na área antes do tempo.

Nota ainda para Yamal que bateu o recorde de o jogador mais novo de sempre a atuar numa fase final de um Euro.

A Espanha procura o seu quarto título europeu depois de 1964, 2008 e 2012.

Itália e Albânia são as outras duas equipas do grupo.