​⚽ A volta ao Euro em 90 segundos. No princípio, no meio e no fim ganha a Alemanha

O folclore cheio de luzes, danças e risos de plástico e outros verdadeiros, tão digno das cerimónias e (lamentavelmente para alguns) tão corriqueiro no futebol moderno, rapidamente deu lugar ao jogo. E em boa hora, quem sabe abençoado por aquele beijo para o céu de Heidi Beckenbauer, a viúva de ‘kaiser’, o monstro sagrado que imperou naquela cidade.



Se no fim, já dizia Lineker, ganha sempre a Alemanha, a verdade é que na estreia do Euro2024 os alemães dominaram desde o primeiro segundo, como explica o comentador e analista Francisco Sousa (autor do guia das 26 equipas), na análise ao Alemanha-Escócia (5-1). Antes disso, numa fanzone perto do parlamento alemão, alguns adeptos foram retirados por causa de um objeto suspeito.

🕹️ O futebol foi isto

Alemanha 5-1 Escócia. Foi o único jogo de sexta-feira, 14 de junho, o dia em que arrancou o Campeonato da Europa. É admirável quando os alemães metem os olhos nos três ferros que estão no horizonte (os escoceses não fizeram um remate). Ver Musiala é especial. Testemunhar a arte de Musiala acompanhado por gente como Wirtz, Kroos, Gundogan ou Kimmich, então, é a aproximação do céu ao pó que salpica a terra. Nagelsmann deu com a tecla, trocaram-se beijos entre protagonistas e família na Allianz Arena, e a frase de Lineker pode voltar a fazer sentido.

👾 Toooooooooor

Sim senhor, aquele golo de Musiala tem tudo: receção de sonho, pontapé brilhante, um passe genial do majestoso Kroos (que nem vai suar), uma rotação de Gundogan que homenageia com vontade um tal de Andrés Iniesta… mas… sim, um mas… aqui este que vos escreve apaixonou-se em pequeno pelos ‘9’ que batem com força na baliza. Füllkrug fez-nos esse favor.

🎙️ Cantilenas

“Eles tinham todas as respostas do lado deles. Conseguiram variar muito o jogo. Não conseguíamos ler o que iam fazer”, confessou Andy Robertson, o capitão da Escócia, na ressaca da goleada.

💾 As nossas histórias

🔦 Uma sugestão

“Germany look like a team intent on writing their own history”: o texto de Jonathan Liew no “The Guardian”, depois do jogo inaugural do Euro2024.

🎲 O que vem aí este sábado

Grupo B

Hungria-Suíça às 14h00, em Colónia

Espanha-Croácia às 17h00, em Berlim

Itália-Albânia às 20h00, em Dortmund



