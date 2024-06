​Vitinha e o Europeu: “A chave é gerir expectativas”

Em conferência de imprensa no estágio de Marienfeld, na Alemanha, onde a seleção portuguesa está a estagiar para o Euro2024, Vitinha, o médio de 24 anos do PSG, aponta aos objetivos da seleção portuguesa.

O que espera deste Europeu?

"Acho que todos os jogadores que estão aqui querem ajudar a equipa e jogar, mas tenho essa ambição de dar o melhor em prol da equipa. Não convém pensar no fim, mas sim pensar num futuro próximo, no jogo a jogo. A chave é gerir expectativas. O próximo jogo é contra a Chéquia e é nisso que nos vamos concentrar nestes próximos três, quatro dias. Queremos mostrar o quanto queremos ganhar."

Cristiano Ronaldo

"O Cristiano tem importância no grupo e é um prazer poder partilhar momentos dentro e fora de campo com ele. Nós temos grandes jogadores, a jogar em bons clubes. Como já falei, é inacreditável o conhecimento dele por todo o mundo, pela carreira que continua a fazer. Esperamos que ele continue a contribuir e cá estamos nós para o ajudar.”

O que esperar da seleção?

“As boas seleções provam o rendimento dentro de campo e não na teoria. O que temos de fazer neste Europeu é demonstrarmos toda a nossa qualidade dentro de campo. As expectativas estão muito altas, mas temos bem presente na cabeça o que temos de fazer e é isso que queremos demonstrar já no próximo jogo. Queremos preparar o jogo da melhor maneira possível e vencer o jogo frente à Chéquia. “

O que mudou o jogador Vitinha neste PSG?

“Sem falar muito no clube, o contexto em que estou inserido é muito diferente. O treinador no PSG foi muito bom para mim e aproveitei as oportunidades que me foram dadas. Chego à seleção no melhor momento da carreira, a fazer jogos na maior prova de clubes do mundo, como a Champions, além de ter ganho a Ligue 1. Posso dizer que estou no melhor momento da minha carreira, posso ainda melhorar até ao final deste ano e nos próximos, mas até agora tem sido o meu melhor momento."

Com quem gostaria de jogar no meio-campo?

"Como é óbvio, eu quero jogar. Temos muita quantidade e qualidade e acho que estamos numa seleção onde temos de tudo. A verdade é que o mister vai decidir qual o melhor meio-campo. Eu quero ajudar a equipa, estou preparado para qualquer cenário, quer seja a jogar ou não. Só quero jogar a minha seleção e não importa com quem.”

Receção em Marienfeld

“Realmente, o ambiente é de ressaltar e agradecer. É de elogiar esta receção, foi muito importante, tanto no aeroporto, em Lisboa, até ao caminho em Marienfeld. A receção no hotel foi inacreditável. As pessoas gravavam para dentro do autocarro e nós para fora. O ambiente estava brutal. Aqui na Alemanha, temos uma grande comunidade portuguesa, tal como em França, no Euro2016. Só podemos agradecer pelo apoio e contamos com o apoio de todos.”