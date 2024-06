Veja as imagens. Festa antes, durante e depois no dia 1 da Alemanha

O Euro 2024 começou esta sexta-feira na Alemanha. A cerimónia de abertura decorreu em Munique antes do Alemanha - Escócia. Foi simples a festa, lembrando a diversidade do país, mas destaque para a presença da viúva de Franz Beckenbauer.

Os alemães começaram a festa ainda antes da partida começar. Os escoceses também ajudaram no pré-match, mas o resultado não foi nada bom para os visitantes.

Destaque para a presença da viúva de Beckenbauer, que entrou no relvado com a Taça de Campeão da Europa. Heidi Beckenbauer homenageou o antigo defesa e treinador com um beijo para o céu.