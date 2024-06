Soares Dias arbitra Polónia - Países Baixos

O árbitro português Artur Soares Dias foi nomeado para o jogo de domingo entre a Polónia e os Países Baixos, da primeira jornada do grupo D do Euro 2024, informaram a UEFA e a Federação Portuguesa.

No jogo, com início marcado para as 14h00, no Volksparstadion, em Hamburgo, Soares Dias contará na sua estreia na competição com os assistentes Paulo Soares e Pedro Ribeiro, enquanto Tiago Martins será o videoárbitro (VAR).

Do mesmo grupo, Áustria e França defrontam-se a partir das 20h00 de segunda-feira, na Arena Merkur-Spiel, em Dusseldorf.