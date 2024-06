Objeto suspeito. Fanzone evacuada perto do Parlamento alemão

Soa o alarme pouco antes do início do primeiro jogo do Campeonato da Europa, esta sexta-feira entre Alemanha e Escócia.

Parte da “fanzone” situada perto do parlamento alemão foi evacuada, havendo necessidade de criar um perímetro de segurança de 200 metros.

Em causa o aparecimento de um objeto suspeito, uma mochila que um homem deixou no local, segundo o jornal “Bild”.

De acordo com o porta-voz da polícia de Berlim, o objeto em causa está a ser examinado, até porque é maior do que o tamanho permitido.

Além disso, a polícia alemã proibiu a entrada de mais pessoas na Marienplatz e o metro não vai parar nessa estação.

Por outro lado, um adepto escocês foi detido por insultar e agredir um maquinista.

O Euro 2024 começa esta sexta-feira e dura até 14 de julho.