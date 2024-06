Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Turquia (Grupo F)

Do lado direito, Zeki Çelik deve assumir o posto; à esquerda vai aparecer um lateral bastante ofensivo como Ferdi Kadıoğlu (que também já passou pela faixa direita com o novo selecionador).

A linha defensiva conheceu um rude golpe nos últimos dias com a lesão gravíssima de Ozan Kabak . Sendo assim, Merih Demiral pode garantir o lugar ao lado de Abdülkerim Bardakcı (fiel da balança para Montella e campeão pelo Galatasaray), ainda que Samet Akaydin tenha tido protagonismo durante as derradeiras partidas de apuramento.

Na baliza, Uğurcan Çakır deve ser o titular , depois de ter terminado a fase de apuramento como o dono da baliza turca e sendo desde há cinco anos o indiscutível guarda-redes principal do Trabzonspor. Ainda assim, enfrenta a boa concorrência do jovem Altay Bayındır e do mais veterano Mert Günok.

A ideia de jogo tem muitos princípios de base ofensiva, a equipa pretende ter protagonismo com bola , apesar de alguns momentos de dificuldade quando tem de a tirar de uma pressão intensa a partir da defesa.

Vincenzo Montella, mítico avançado do futebol italiano e treinador já com andamento em clubes (Fiorentina, AC Milan, Sevilha ou Adana Demirspor), foi o escolhido para substituir o alemão Stefan Kuntz e o facto é que conseguiu levar o barco turco a bom porto.

O duplo-pivot deverá ter Hakan Çalhanoğlu, o homem que orienta melhor a equipa a nível do passe, demonstrando ainda uma capacidade ímpar para rematar de meia e longa distância e um jogador entre Salih Özcan e İsmail Yüksek. Ainda assim, atenção ao central adaptado Kaan Ayhan, além do experiente Okay Yokuşlu para poderem desempenhar a função.

O benfiquista Orkun Kökçü também pode ser opção nessa linha, mas apenas num cenário em que Çalhanoğlu não esteja apto, caso contrário só deverá revelar esperanças em ocupar um lugar no 11 atuando mais como médio de segunda linha. Espaço no qual o canhoto Yusuf Yazıcı, comandado por Paulo Fonseca esta época no Lille, também procura ganhar protagonismo na equipa turca.

A linha ofensiva da Turquia apresenta vários jogadores de contraste e que podem muito bem marcar a diferença nesta competição. O campeão europeu Arda Güler salta logo à vista, apesar da (ainda) pouca experiência competitiva no panorama das seleções principais. Dono de uma canhota invejável, terminou a época em grande estilo.

Kerem Aktürkoğlu é outro sério candidato à titularidade, depois de ter sido uma das figuras do campeão dos 102 pontos, o Fenerbahçe.

Há vários jovens entusiasmantes (Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy) e veremos até que ponto a experiência de Cenk Tosun ainda vai ser tida em conta na hora de escolher o 11 para a fase final.