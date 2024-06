Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Geórgia (Grupo F)

Willy Sagnol chegou ao banco georgiano há três anos e atingiu o objetivo a que se propôs de levar a antiga república soviética à fase final de uma grande competição.

Aproveitando a geração mais talentosa dos últimos anos naquele país, tem demonstrado capacidade para aprender com os erros, o que de resto levou a uma evolução positiva nos meses mais recentes, com a passagem para o 3-5-2 (5-3-2 no momento defensivo).

Depois de ter apostado brevemente no 4-4-2, estabeleceu-se numa fórmula que garante maior coesão defensiva, mas que ao mesmo tempo não despreza a capacidade criativa de alguns dos jogadores mais determinantes (Kiteishvili e Kvaratskhelia à cabeça), conseguindo ativar saídas rápidas para o ataque sem grande dificuldade.

A figura é Khvicha Kvaratskhelia. A época passada espetacular ficou na memória coletiva de todos os fãs de futebol, ao ponto de, inebriada pela loucura do iminente regresso aos títulos na Serie A, a comunidade adepta napolitana o ter ousado comparar, imagine-se, a uma entidade divina para aquelas bandas como Diego Armando Maradona. Khvicha não chega a ser herói para merecer nome de estádio (talvez na Geórgia…), mas tem tudo para ser o jogador-chave da primeira fase final de sempre dos georgianos. É explosivo, tecnicista, com sentido de baliza e um notável jogo combinativo.

Na baliza, mora o gigante Mamardashvili, figura do Valencia na La Liga, sendo um daqueles guarda-redes que tanto mora feliz numa equipa pequena (sofrendo muitos remates, fazendo muitas defesas), como revela potencial para patamares mais altos.