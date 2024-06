Canal WhatsApp. Siga a Bola Branca para receber notícias e conteúdos sobre desporto

Quer vir connosco (virtualmente) ao Euro 2024? Entre no novo canal da Bola Branca no Whatsapp e receba as últimas noticias do evento e espreite também os bastidores da cobertura do Euro 2024.



Receba notícias no telemóvel e tenha acesso a conteúdo exclusivo Bola Branca neste Europeu, que se disputa na Alemanha.

Como fazer? Abra o seu Whatsapp no telemóvel, clique no separador “Atualizaçoes” em baixo e pesquise “Bola Branca”. Clique em “Seguir” e já está. Já tem acesso ao novo canal da Bola Branca que, durante o Euro 2024, lhe vai dar acesso a informação que precisa para estar bem informado e acompanhar todos os debates sobre futebol durante este mês de bola intensiva.

A Renascença também tem outros canais no WhatsApp Portugal. Desde finais de outubro que é possível acompanhar as aventuras d'As Três da Manhã através da plataforma de mensagens da Meta, onde os seguidores podem receber conteúdo exclusivo dos bastidores do programa da manhã da Renascença, bem como do “Extremamente Desagradável”, com Joana Marques.

A Renascença apostou também num canal dedicado à Informação, onde é possível receber as principais notícias do dia.

Para além da informação e d'As Três da Manhã, também o T3 se juntou, no entretanto, à "família" de canais Renascença no WhatsApp.