Receção portuguesa na Alemanha impressiona Martínez. "A força que dão é a melhor preparação"

Roberto Martínez "nunca" viveu uma receção como a dos portugueses na Alemanha à sua seleção, e garante que não há melhor preparação do que a força que os adeptos dão, antes do arranque do Euro 2024.

"Incrível. O meu português não tem vocabulário para descrever esta receção", começou por reagir o selecionador nacional, de olhos arregalados, em declarações aos jornalistas, esta quinta-feira, à chegada da equipa ao hotel em Marienfeld, onde vai estagiar.

O técnico espanhol garantiu que a receção feita pelos milhares de portugueses "aporta o melhor para a parte psicológica".

"Nós preparamo-nos técnica, física e taticamente, mas a força do que os portugueses dão à nossa seleção é única, é a melhor preparação", acrescentou Martínez. Interpelado a revelar se alguma vez tinha tido uma receção assim, ao comando da Bélgica ou até já como selecionador português, foi rápido a responder: "Nunca. Esta é a única [assim]."

"O que significa a nossa seleção é incrível. Nos jogos em casa, o ambiente foi espetacular e, no Luxemburgo, fomos recebidos por muitos portugueses, mas fora nada ao nível que tivemos hoje", acrescentou.



"Focados, conscientes das expectativas"

Sobre a preparação para o Euro 2024, cuja última fase arranca com a chegada à Alemanha, Roberto Martínez vincou que "o objetivo é continuar a crescer, melhorar e preparar tudo para o primeiro jogo".

O selecionador nacional assegurou, ainda, que os jogadores estão "focados, com muita responsabilidade e com consciência das expectativas", mas também "experientes" o suficiente para saber que o foco está todo em "focar no que fazer para preparar os jogos".

Portugal está inserido o Grupo F do Euro 2024, juntamente com Chéquia (encontro marcado para 18 de junho, próxima terça-feira, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).