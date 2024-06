Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Ucrânia (Grupo E)

A viver o trauma de uma longa e desgastante guerra no próprio país (e que, de resto, tem naturalmente repercussões no futebol do próprio país), a seleção da Ucrânia tenta dar uma alegria ao próprio povo e à gigante diáspora espalhada por essa Europa fora, em particular no país onde se realiza este torneio.

Depois dos quartos de final em 2021, os ucranianos têm razões para confiar no apuramento para a próxima fase, como mínimo. A equipa orientada por Serhii Rebrov, lenda do futebol do país, afastou Bósnia e Islândia (com maior sofrimento) nos "play-offs". A fase de apuramento foi jogada entre solo polaco e alemão, sempre com apoio de um público extremamente entusiasta, portanto é de esperar que a comunidade ucraniana vá marcar presença em força nas bancadas do Europeu.

Não se esperam muitas mudanças em termos táticos e de ideia do jogo para o certame. Rebrov tem como base o 4-2-3-1 e 4-3-3, com variante 4-1-4-1. Não sendo uma equipa amplamente dominadora, tem argumentos para explorar o ataque organizado, podendo até construir a três desde trás, e gerando vantagens a partir dos movimentos na zona central de Zinchenko (mais como interior na seleção) e da jovem revelação Sudakov.

A figura é Artem Dovbyk. Numa equipa com vários jogadores que se destacaram nos principais campeonatos europeus esta época, Dovbyk acaba por ser um dos nomes mais entusiasmantes para este torneio. Consagrado como melhor marcador da La Liga, pode muito bem dar o salto na sequência do Campeonato da Europa. Marcou golos de maneira diversa, aproveitando a qualidade do pé esquerdo para tirar adversários do caminho e rematar à baliza, exibindo também eficácia a corresponder a cruzamentos para a área e revelando créditos no jogo aéreo. Vai certamente brilhar na Alemanha.

A atual geração ucraniana tem duas mais-valias inquestionáveis na baliza. Lunin deve ser o titular, depois de uma temporada a substituir brilhantemente Courtois na baliza do Real Madrid, e tem como alternativa direta o benfiquista Trubin. A linha defensiva é constituída ao centro por um duo (veremos se passa para o trio em jogos mais competitivos, como se viu no particular com a Alemanha) de alto nível, constituído por Zabarnyi e Matviyenko. Ambos competentes na saída de bola, com capacidade para ler e antecipar de forma correta, e sólidos na defesa da área. À direita, o pujante Konoplya deve continuar a merecer aposta e do lado esquerdo estará outro homem com andamento de Premier League, Vitaliy Mykolenko (épocas com exibições defensivamente sólidas no Everton).