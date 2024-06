Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Roménia (Grupo E)

Na baliza, Horatiu Moldovan deve assumir a titularidade , mesmo que não tenha jogado por clubes desde a mudança para o Atlético de Madrid em janeiro. A defesa deve ter o consistente Ratiu à direita e o ofensivo Bancu à esquerda , com Dragusin e um Andrei Burca sempre pronto para se impor na defesa da área.

Na zona intermediária, não havendo Screciu, é possível que Marius Marin entre para o 11 para dar competência no desarme e equilíbrio no trabalho de sentinela. Junto a ele, dois jogadores muito rotinados, como Razvan Marin (experiência entre Serie A e futebol belga e neerlandês) e o criativo Nicolae Stanciu, elemento-chave desta formação dos últimos anos e mais um habitante da liga saudita.

No ataque há muitas opções para potenciar desequilíbrios, a partir da faixa e atacando o corredor central. A dupla do Parma, Dennis Man e Valentin Mihaila, tem o condão de agitar o jogo, servindo o tal propósito de conduzir e desequilibrar nos ataques rápidos e contra-ofensivos. Coman também revela habilidade e irreverência a partir da faixa esquerda. Ianis Hagi pode marcar a diferença pela técnica e atrevimento no disparo. Ao centro, a discussão deve dar-se entre o veterano Denis Alibec, o robusto George Puscas e um Denis Dragus que se fartou de marcar golos na Turquia e pode encaixar mais facilmente como a potente referência que a Roménia irá necessitar.