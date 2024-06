Euro2024: tudo o que tem de saber sobre a Bélgica (Grupo E)

Um vice-campeonato em 1980 é o melhor que a história tem para oferecer à Bélgica nos Campeonatos da Europa. Esta pode não ser a competição favorita dos belgas, mas ainda assim os ‘diabos vermelhos’ somam duas participações nos quartos de final nas últimas edições, às quais podem juntar o terceiro lugar no Mundial 2018. A coisa foi pior no Catar, com eliminação na fase de grupos e consequente saída de Roberto Martínez – mais tarde, veio a saber-se que era para Portugal.

Para a nova era, foi contratado Domenico Tedesco, que desde logo impôs uma linha defensiva com quatro unidades (Martínez apostava no 3-4-2-1), entre o 4-3-3, 4-2-3-1 e passagens pelo 4-4-2 (com variante 4-2-4 no momento ofensivo).

O antigo treinador do Leipzig fomenta uma ideia de jogo marcadamente ofensiva, procurando que as equipas por ele orientadas sejam agressivas em ataques verticais, explorando a velocidade de ponta dos extremos e utilizando a capacidade de ruptura dos avançados-centro, algo que, com um lançador de excelência como Kevin de Bruyne, acaba por ser mais facilmente potenciado.

A figura é Kevin de Bruyne. Voltou de lesão num nível soberbo e o esplendor do seu futebol foi fundamental para a conquista do título ‘cityzen’. Na seleção, pode partir como interior ou atuar nas costas do ponta de lança, mas sempre com movimentos difíceis de decifrar para os oponentes e com cruzamentos deliciosos para os colegas finalizarem (aquelas bolas para o poste do lado oposto...). O poder de finalização de KdB também pode ser acentuado no modelo de Tedesco.

Olhando para o provável 11 belga na Alemanha, e atendendo à ausência de Courtois dos convocados (ainda terá pesado a discussão com Tedesco, que o levou a sair de um estágio), há perguntas logo na baliza. A época de Matz Sels entre Estrasburgo e Nottingham foi muito regular e até mereceu titularidade nos dois jogos de março, mas ainda não é certo quem será o titular (Casteels também está na corrida).