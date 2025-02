Valentino Rossi continua a ir ao pódio em 2025 (em corridas de resistência)

25 anos depois de chegar ao MotoGP, Valentino Rossi continua a fazer pódios - mas em corridas de carros. O piloto italiano terminou em segundo lugar nas 12 Horas de Bathurst, este domingo, na Austrália, dando à equipa WRT uma dobradinha com os BMWs M4 GT3.

Depois de abandonar o MotoGP no final de 2021, Rossi mudou-se para as corridas de resistência de carros desportivos - algo que foi namorando ao longo da carreira no principal campeonato de motociclismo do mundo, chegando a testar carros de Fórmula 1 da Ferrari. Em 2006, Michael Schumacher colocou a hipótese de Rossi se mudar para a F1, substituindo-o, o que acabou por não acontecer. Contudo, competiu em vários ralis, inclusive do campeonato mundial.

Nos últimos anos da carreira no MotoGP, Rossi começou a participar em corridas de resistência, o que lhe permitiu fazer uma transição sem sobressaltos em 2022. Desde aí, tem participado em vários campeonatos, começando a chegar aos pódios em 2023, e reforçando essa presença em 2024.

A nova fase da carreira já levou Valentino Rossi a participar, em 2024, pela primeira vez, nas 24 Horas de Le Mans, onde acabou por não completar a corrida. Apesar de ter entregue o carro a um dos colegas de equipa com mais de um minuto de vantagem para o segundo classificado na mesma categoria, esse colega de Rossi perdeu inesperadamente o controlo do BMW durante a noite, levando à desistência do carro.

Este domingo, o heptacampeão de MotoGP foi acompanhado no carro pelo experiente Raffaele Marciello e por Charles Weerts. O carro nunca conseguiu superar o dos colegas de equipa Kelvin van der Linde, Sheldon van der Linde e Augusto Farfus, que liderou mais de três quartos da corrida no circuito de Mount Panorama.

A corrida foi marcada por um forte acidente numa das zonas mais rápidas da sinuosa pista, com o piloto Stephen Grove, de 57 anos, a sofrer uma lesão nas costas após ser tocado por outro carro e perder o controlo no topo da montanha.