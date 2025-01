Hamilton despistou-se na Ferrari. Para os supersticiosos é bom sinal

O piloto Lewis Hamilton despistou-se no segundo dia de testes com o Ferrari de 2023.

Hamilton embateu com as barreiras no circuito de Barcelona, mas saiu ileso.

De recordar que o britânico chega à equipa italiana depois de 12 anos na Mercedes.

Este incidente nos treinos pode ser um bom indicador para a época do sete vezes campeão do mundo: Despistou-se, em testes, pelas três equipas que representou até agora (McLaren, Mercedes e Ferrari).

Apesar do incidente, o outro piloto da equipa, Charles Leclerc, também deu umas voltas ao circuito, apesar do atraso.

A equipa vai fazer novo teste, igualmente em Barcelona, a 4 e 5 de fevereiro, mais dedicada aos pneus.

O novo Ferrari para 2025 vai ser apresentado a 19 de fevereiro.

O campeonato começa na Austrália a 16 de março.