"Inspirador". Veja as imagens da primeira vez de Lewis Hamilton na Ferrari

A mudança de Hamilton para lendária equipa italiana tem marcado a semana na F1 . Depois de um primeiro dia nas instalações da Ferrari em Maranello, em que conheceu os vários departamentos da Scuderia e o funcionamento interno da equipa - e marcou a chegada à equipa com uma foto especial -, e de um segundo dia de reuniões e de sessões no simulador, esta quarta-feira foi dia de dar início ao programa de adaptação à equipa e aos sistemas dos carros italianos.

"Sentir todo este entusiasmo à volta da equipa é muito motivador", sublinhou o monegasco, que é produto da academia de jovens pilotos da Ferrari e chegou à Scuderia em 2019.

A Ferrari usou o carro de 2023 no teste - o carro mais recente permitido pelas regras desportivas, que limitam os testes com carros atuais antes e durante a temporada pela quilometragem e pelo equipamento permitido. Desde a pandemia que as equipas da frente usam regularmente os testes com carros antigos para ajudar os pilotos a voltar à forma física necessária depois da pausa de Inverno.

A Ferrari deverá ainda usar a modalidade de dias de demonstração para dar mais tempo a Hamilton para se ambientar, e ainda do dia de filmagens, para que Lewis Hamilton e Charles Leclerc possam fazer 200 km entre si com o carro de 2025 antes dos três dias de testes pré-temporada no Bahrain, no final de fevereiro.

A temporada de 2025 de F1 começa com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne, entre os dias 14 e 16 de março.