Presidente da FIA sugere que Fórmula 1 não vai voltar a Portugal

O presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA), o saudita Mohammed ben Sulayem, admitiu esta sexta-feira que o calendário do Mundial de Fórmula 1 está cheio, pelo que dificilmente haverá espaço para novas provas.

O presidente da FIA falava numa conferência de imprensa durante o dia de descanso da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputa na Arábia Saudita até 17 de janeiro.

Questionado pela agência Lusa sobre a possibilidade de o Mundial de Fórmula 1 regressar a Portugal, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19, Ben Sulayem admite que o calendário já está completo.



"Portugal é um excelente local, já tem outros campeonatos, como o de rali-raids. Na Fórmula 1 há um número restrito de vagas", frisou o responsável máximo do automobilismo mundial.

O presidente da FIA explicou que no Conselho Mundial, que decide os destinos das competições, há duas preocupações: "Discutimos o lado dos regulamentos e o lado comercial. Tento sempre equilibrar o lado desportivo com o comercial. Penso que a F1 nunca deve deixar a Europa, pois foi na Europa que começou e é ali que ainda está a inovação. Mas isso não impede que vá para outras regiões", disse.

Ben Sulayem sublinhou que "já há muitas viagens no calendário": "Veja o que tantas viagens fazem ao pessoal das equipas. Tenho a responsabilidade de cuidar das minhas equipas. Já há muitas viagens no calendário. Por exemplo, a Alemanha tinha duas provas [de Fórmula 1] e agora não tem nenhuma".

O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) acolheu o Grande Prémio de Portugal pela última vez em 2021.