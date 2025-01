Portugueses atrasam-se na etapa deste domingo

Os pilotos portugueses presentes na 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno cederam terreno na primeira parte da etapa de 48 horas, que termina na segunda-feira em Bisha, na Arábia Saudita.

Nos automóveis, João Ferreira (Mini) partiu na sexta posição para esta segunda das 12 etapas da prova e parou no 18.º lugar virtual da etapa, de uma classificação liderada pelo saudita Yazeed Al-Rajhi (Toyota).

O qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia) ocupa a segunda posição, a 1.19 minutos, seguido do sul-africano Henk Lategan (Toyota), a dois minutos.

João Ferreira e Filipe Palmeiro estão no quinto acampamento, ao quilómetro 626, juntamente com os principais candidatos e as outras duas principais equipas da Mini.

"Estamos felizes por estar aqui sem problemas de maior. Completámos até agora 626 km e vamos preparar tudo para amanhã terminar esta etapa", disse, citado pela sua assessoria de imprensa.

João Ferreira ocupa provisoriamente o 18.º lugar da etapa e 12.º da geral virtual.

O espanhol Carlos Sainz (Ford), vencedor em 2024, capotou no início da tirada mas ainda conseguiu seguir em prova, apesar de ter cedido cerca de 49.33 minutos para o líder.

Também o francês Sébastien Loeb (Dácia) teve problemas elétricos e está já a 33.33 minutos da frente.

Na classe Challenge, de veículos ligeiros, o português Gonçalo Guerreiro (Red Bull) sofreu um percalço e parou na quinta posição virtual. O piloto de 24 anos da equipa Júnior da Red Bull caiu de frente numa duna, ficando com o seu veículo preso na areia. Depois de o desenterrar, ainda teve de trocar o pneu dianteiro direito, que furou com o embate, cedendo pouco mais de 11 minutos para o líder, o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR).

Nesta categoria, Luís Portela de Morais (GRally) parou em sétimo, Ricardo Porém (MMP) em 14.º, Pedro Gonçalves (Franco Sport) em 29.º, Rui Carneiro (GRally) em 35.º, Mário Franco (Franco Sport) em 41.º e Maria Luís Gameiro (X-Raid) em 45.º.

Na geral, Gonçalo Guerreiro mantém a segunda posição virtual, com Luís Portela de Morais em sétimo e Ricardo Porém em 10.º.

Nos SSV, outra categoria de veículos ligeiros, Alexandre Pinto (Old Friends) está virtualmente na quarta posição da etapa, que é liderada pelo norte-americano Brock Heger (RZR), enquanto João Dias (Santag) é sexto, atrás do italiano Enrico Gaspari (TH), que é navegado pelo português Fausto Mota, e João Monteiro (South Racing) é 23.º.

Na geral, Alexandre Pinto ocupa o degrau mais baixo do pódio, atrás do francês Xavier de Soultrait (Polaris), que lidera, e de Brock Heger, que é segundo. João Dias é o sexto da geral e João Monteiro 20.º.

Nas motas, Rui Gonçalves (Sherco) baixou do 16.º ao 18.º lugar virtual quando parou no acampamento para passar a noite. Bruno Santos (Husqvarna) parou em 34.º e António Maio (Yamaha) em 35.º, depois da queda da véspera nas pedras. O piloto alentejano ainda chegou a rodar na terceira posição na parte inicial da tirada.

O australiano Daniel Sanders (KTM), vencedor do prólogo e da primeira etapa, também parou hoje no comando, com 4.02 minutos de vantagem sobre o norte-americano Ricky Brabec (Honda) e 5.59 sobre Ross Branch (Hero).

Na geral, Rui Gonçalves é provisoriamente o 18.º, com Maio em 34.º e Bruno Santos em 35.º.

Nos camiões, o navegador português Paulo Fiúza, que segue com o lituano Vaidotas Zala (Iveco), ocupa a terceira posição da classificação geral.

Segunda-feira disputa-se a segunda parte da etapa de 48 horas, que tem 947 quilómetros cronometrados para as motas e 967 para os automóveis, com partida e chegada em Bisha, na Arábia Saudita.