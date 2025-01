Gonçalo Guerreiro é segundo na classe Challenge

O piloto Gonçalo Guerreiro (Taurus) foi esta sexta-feira o melhor português no prólogo de 29 quilómetros que marca o início da 47.ª edição do Rali Dakar de todo-o-terreno, na Arábia Saudita, ao terminar na segunda posição da classe Challenge.

Guerreiro, de 24 anos, integra a equipa júnior da Red Bull juntamente com o navegador brasileiro Cadu Sachs e concluiu o prólogo a apenas quatro segundos do mais rápido, o norte-americano Corvin Leaverton (Taurus), seu companheiro de equipa, com o argentino Nicolas Cavigliasso (BBR) em terceiro, a 11 segundos.

Nesta categoria, Ricardo Porém (MMP) foi nono, a 30 segundos, logo seguido de Luís Portela de Morais (GRally), a 33.

Ainda nos Challenge, Rui Carneiro (GRally) foi 14.º, Pedro Gonçalves (Franco Sport) ficou em 30.º e Maria Luís Gameiro (X-Raid) foi 32.ª, enquanto Mário Franco (Franco Sport) concluiu em 51.º.

Já nos SSV, a outra categoria de veículos ligeiros, Alexandre Pinto (OldFriends) foi sexto classificado, a 46 segundos do mais rápido, o francês Xavier de Soultrait (RZR), com João Dias (Santag) em sétimo, a 56 segundos.

Nos automóveis, João Ferreira (Mini) foi quinto classificado na sua estreia na categoria Ultimate, considerada a categoria rainha do Dakar, a 26 segundos do mais rápido, o sul-africano Henk Lategan (Toyota). O sueco Mathias Ekstrom (Ford) foi o segundo classificado, a apenas um segundo do mais rápido, com o qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia) em terceiro, a 20 segundos.

Já na classificação das motas, Rui Gonçalves (Sherco) foi o melhor representante nacional, ao ser o 17.º mais rápido, a 1.26 minutos do vencedor, o australiano Daniel Sanders (KTM). Ross Branch (Hero), do Botswana, foi o segundo mais rápido, a 12 segundos, com o estreante espanhol Edgar Canet (KTM), de 19 anos, em terceiro, com o mesmo tempo.

António Maio (Yamaha) foi o 25.º, a 1.47 minutos, com Bruno Santos (Husqvarna) em 32.º.

Nota ainda para o luso-germânico Sebastian Bühler (Hero), que terminou o prólogo na 11.ª posição.

Os 10 primeiros classificados poderão escolher a ordem de saída para a primeira etapa, agendada para sábado, ainda em Bisha, com 499 quilómetros, 413 deles cronometrados.