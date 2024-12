"É um sonho que se concretiza": Liam Lawson vai correr pela Red Bull em 2025

O piloto neozelandês Liam Lawson será o colega de equipa na Red Bull do neerlandês Max Verstappen, tetracampeão mundial de Fórmula 1, no Campeonato do Mundo de 2025, anunciou esta quinta-feira a escuderia austríaca.

O anúncio da contratação de Lawson, de 22 anos, surge um dia depois de a Red Bull ter comunicado o fim do vínculo contratual com Sergio Pérez, por mútuo acordo e apenas seis meses após o mexicano ter prolongado o contrato até 2026.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

"É um sonho que se concretiza, algo que sempre ambicionei e para a qual trabalhei desde os oito anos de idade", afirmou o neozelandês, que disputou as últimas seis corridas do campeonato de 2024 na equipa satélite da Red Bull.

Lawson estreou-se na F1 no ano passado, ao volante de monolugar da escuderia AlphaTauri, tendo participado em cinco provas e conquistado os primeiros pontos na disciplina rainha do desporto automóvel, no Grande Prémio de Singapura, ao terminar na nona posição.

"Estou muito entusiasmado por poder trabalhar ao lado do Max [Verstappen] e aprender com um campeão do mundo. Não tenho dúvidas de que vou beneficiar da sua experiência. Mal posso esperar...", admitiu o neozelandês.

Sergio Pérez protagonizou uma época de 2024 muito apagada, terminando na oitava posição no Mundial de pilotos, com o recorde de maior distância entre colegas de equipa (285 pontos), depois de na temporada anterior ter sido vice-campeão, apenas atrás de Verstappen.