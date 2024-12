Sergio Pérez confirma saída da Red Bull. A crónica de um fim anunciado pelos resultados

O piloto mexicano publicou um comunicado nas redes sociais, em que se diz "incrivelmente grato pelos últimos quatro anos com a Red Bull Racing e pela oportunidade de correr com uma equipa fantástica", e agradece "a todas as pessoas na equipa".

De acordo com o anúncio, Sergio Pérez e a Red Bull chegaram a acordo mútuo para a rescisão do contrato. Não são conhecidos nenhuns outros detalhes, mas o cenário mais provável é que a equipa, interessada em pôr um fim na relação, tenha indemnizado o mexicano. O anúncio não inclui um papel de embaixador da marca Red Bull para o mexicano, apesar de ter feito parte da especulação sobre um possível acordo entre as duas partes.

Pérez terminou a temporada de 2024 no oitavo lugar no campeonato, com 152 pontos - o que compara muito mal com o colega de equipa, Max Verstappen, que foi campeão do mundo pelo quarto ano consecutivo e marcou 437 pontos.

Uma temporada quase sem pontos positivos

A temporada de 2024 não começou mal para o mexicano, com pódios em Bahrain, Arábia Saudita, Japão e China. O primeiro aviso à Red Bull foi quando, no Grande Prémio da Austrália, Pérez não conseguiu compensar a desistência de Verstappen por um problema nos travões, e não só não impediu uma dobradinha da Ferrari como não chegou ao pódio - terminou em quinto, apenas com a redenção de ter uma película de uma viseira presa no fundo do carro, que talvez tivesse sido evitada sem ser penalizado por bloquear Nico Hulkenberg durante uma volta rápida na qualificação.

Na China, apesar do pódio, Sergio Pérez não conseguiu evitar um segundo lugar de Lando Norris quando foi forçado a compensar um mau arranque - isto enquanto Verstappen vencia de forma confortável. Depois, em Miami, não descolou do meio do pelotão, lutando com carros mais lentos (incluindo o RB de Daniel Ricciardo) e quase eliminando o colega de equipa no arranque ao mesmo tempo que a McLaren dava início à perseguição à Red Bull com uma vitória.

No Mónaco, Pérez foi eliminado na primeira fase da qualificação, e acabou por se envolver num forte acidente com os pilotos da Haas logo após o arranque, destruindo o Red Bull na subida para a praça do Casino. No Canadá, Pérez foi novamente eliminado logo no início da qualificação - algo que aconteceu seis vezes ao longo de 2024 - e bateu sozinho. Ao decidir arrastar o carro danificado para as garagens, prejudicou-se para a próxima corrida, na Espanha.