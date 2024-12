McLaren paga 5,8 milhões de euros de inscrição na F1 em 2025

A McLaren vai pagar mais de 5,8 milhões de euros à Federação Internacional do Automóvel (FIA) pela inscrição na temporada de 2025 da Fórmula 1. A equipa, campeã de construtores em 2024, vê o custo da inscrição mais do que duplicar face à última temporada, em linha com o aumento de pontos marcados em 2023.

A formação de Woking - que venceu o primeiro título de equipas desde 1998, e pela primeira vez com os carros vestidos de laranja-papaia - vai pagar à FIA 5.823.108,93 euros para poder competir na temporada de 2025. A performance de 2023 significou que o direito de participação na época de 2024 ficou por apenas 1,9 milhões, quando marcou apenas 302 pontos face aos 666 de 2024.

O aumento é, claro, compensado pelo crescimento do prémio monetário, oriundo das receitas de direitos comerciais, por ser a equipa campeã - em 2023, as receitas comerciais da F1 foram de cerca de 3 mil milhões de euros, com cerca de metade a ser destinado aos pagamentos às equipas. Conforme a divisão proporcional do prémio monetário, a McLaren deverá receber mais de 130 milhões de euros em 2025 (relativos a 2024).