McLaren é campeã de equipas na F1 depois de 26 anos de espera

Carlos Sainz Jr. terminou a última corrida pela Ferrari no segundo lugar, na frente do colega de equipa Charles Leclerc - os 16 lugares que ganhou durante a corrida, principalmente nas primeiras voltas, não foram suficientes para pôr fim ao hiato de 16 anos de títulos em Maranello.

Os carros laranja-papaia partiram do primeiro e segundo lugar e tinham 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari na tabela do campeonato. Um ataque otimista de Max Verstappen na primeira curva levou-o a embater no McLaren de Oscar Piastri, atirando-o para a cauda do pelotão, mas nem isso foi suficiente para impedir a equipa de Woking de se sagrar campeã.

No final de contas, a Ferrari ficou apenas a 14 pontos da McLaren, que terminou o ano com seis vitórias e 666 pontos. A Red Bull ficou em terceiro, com 589 pontos - o tetracampeão Max Verstappen acabou a corrida de Yas Marina em sexto lugar, enquanto Sergio Pérez - que corre o risco de ser despejado pela equipa antes de 2025 - nem passou da primeira volta.

Lewis Hamilton terminou em quarto lugar, depois de também arrancar dos últimos lugares da grelha. O britânico despediu-se assim da Mercedes depois de 12 temporadas de parceria - em 2025, vai vestir o vermelho da Ferrari.

O sétimo lugar de Pierre Gasly assegurou à Alpine a sexta posição no campeonato de construtores - para a qual a equipa foi atirada pelo inesperado duplo pódio no GP do Brasil. Atrás ficou a Haas, que em 2025 conta com dois pilotos novos.

A temporada de 2025 da Fórmula 1 começa a 14, 15 e 16 de março, em Melbourne, na Austrália. O calendário tem, de novo, 24 corridas, num ano em que a F1 celebra 75 anos de existência.