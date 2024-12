Pole de Norris coloca uma mão da McLaren no título de equipas de F1

Lando Norris vai partir da pole position para o Grande Prémio de Abu Dhabi, a derradeira corrida da temporada de 2024. Com Oscar Piastri a partir da segunda posição, a McLaren está na melhor posição para garantir o primeiro título de construtores da equipa desde 1998.

A Ferrari, adversária da McLaren na luta pelo campeonato de equipas (com desvantagem de 21 pontos à chegada a este fim de semana), tem o trabalho dificultado para domingo. Enquanto Carlos Sainz parte de terceiro na última corrida que faz pela Scuderia, Charles Leclerc foi eliminado na segunda fase da qualificação.

O monegasco fez a volta mais rápida da Q2, mas o tempo foi apagado por infração dos limites de pista na primeira curva. Com o 14.º tempo e uma penalização de 10 lugares devido à troca da bateria (excedendo pela primeira vez no ano o limite de duas por temporada), Leclerc vai seguramente arrancar do fundo da grelha, o que pode dar à Ferrari liberdade para pedir um arranque a partir das boxes e, assim, mudar tudo o que quiser no carro.

O quarto lugar é do alemão Nico Hulkenberg, da Haas, que liderou por momentos a sessão. Verstappen sai do quinto lugar, depois de ter sido o mais rápido nas primeiras voltas da Q3 - apesar de quase perder totalmente o controlo do carro na última curva.