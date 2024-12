Jack Doohan rende Ocon na última corrida do ano de Fórmula 1

O francês Esteban Ocon terminou no domingo a sua temporada na Fórmula 1, no Qatar, sendo substituído na Alpine pelo australiano Jack Doohan no último Grande Prémio do ano, em Abu Dhabi, no fim de semana.

“A Alpine anuncia a participação do seu piloto de reserva Jack Doohan no Grande Prémio de Abu Dhabi no lugar de Esteban Ocon. Esta alteração permite libertar Ocon para que possa pilotar pela [escuderia] Haas nos testes de pré-temporada que decorrem em Abu Dhabi”, indicou a escuderia franco-britânica, em comunicado.

Jack Doohan tem 21 anos e é filho do antigo pentacampeão mundial de velocidade em motociclismo, Mick Doohan (de 1994 a 1998). Em 2025, será piloto titular da Alpine, substituindo o francês Pierre Gasly.

Doohan vai competir com o número 61, e também vai participar nos ensaios de pré-temporada que decorrem depois da última prova da temporada de 2024, no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

“Será positivo o Jack começar desde já e também será bom para o Esteban seguir em frente. Julgo que é conveniente para todas as partes”, frisou o diretor da equipa Alpine, o britânico Oliver Oakes.

Ocon estava na Alpine desde 2020, tendo disputado 106 Grandes Prémios, somando quatro pódios, que incluem uma vitória, a única da sua carreira, no GP da Hungria de 2021.

Esta temporada está na 14.ª posição, com 23 pontos. O melhor resultado foi o segundo lugar conseguido no Grande Prémio do Brasil.