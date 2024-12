Verstappen ganha Grande Prémio do Qatar

O já campeão Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1, penúltima prova da temporada.

Max Verstappen, que saltou para a liderança logo no arranque, concluiu as 57 voltas com 6,031 segundos de vantagem sobre o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi segundo, e 6,819 sobre o australiano Oscar Piastri (McLaren), que foi terceiro.

Com a penalização de Norris e um furo sofrido pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari), a McLaren mantém a liderança do Mundial de construtores, com 640 pontos, mais 21 do que a Ferrari, que é segunda, enquanto Max Verstappen já tinha assegurado em Las Vegas o quarto título mundial de pilotos.