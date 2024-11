Verstappen com “pole position” no Qatar

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou a 41.ª 'pole position' da carreira, nona da temporada, ao ser o mais rápido na qualificação do Grande Prémio do Qatar de Fórmula 1.

Verstappen, já virtual campeão desde a ronda anterior, em Las Vegas, fez a sua melhor volta em 1.20,520 minutos, com o britânico George Russell (Mercedes) no segundo lugar, a 0,055 segundos, e o também britânico Lando Norris (McLaren) em terceiro, a 0,252.

Verstappen já não conquistava a 'pole position' desde o GP da Áustria 11.ª das 24 rondas da temporada.

"É uma loucura. Honestamente, não esperava. Foi graças à equipa, que me deu um carro com o qual me consegui conectar mais. E, quando é assim, dá para atacar", começou por explicar o piloto neerlandês, tetracampeão mundial.

Verstappen admitiu que a equipa mudou "alguma coisa no carro" desde a corrida sprint desta tarde, em que terminou na oitava posição.

"Mudámos alguma coisa no carro mas nunca pensei que tivesse tanto efeito. Notei-o mais estável a uma volta e é exatamente o que precisamos. Vamos ver como vai estar na corrida", frisou o piloto da Red Bull.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o quarto mais rápido, depois de ter vencido a corrida sprint desta tarde, seguido de Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) e Carlos Sainz (Ferrari).

O espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), que nas últimas corridas tem andado na cauda do pelotão, voltou a chegar à derradeira fase da qualificação, terminando no oitavo lugar.

Domingo disputa-se a corrida principal do GP do Qatar.

Max Verstappen garantiu, já, o quarto título mundial consecutivo. A McLaren lidera o Mundial de Construtores, com 623 pontos, mais 30 do que a Ferrari.