Rovanpera a tempo inteiro na Toyota em 2025

O piloto finlandês Kalle Rovanpera, campeão mundial de ralis em 2022 e 2023, vai disputar todas as provas do Campeonato do Mundo de 2025 ao volante de um Toyota, anunciou o construtor japonês.

Rovanpera, de 24 anos, participou, ao lado do copiloto Jonne Halttunen, em apenas sete das 13 provas do campeonato deste ano, tendo vencido quatro (Quénia, Polónia, Letónia e Chile), o que contribuiu para a conquista do título mundial de construtores por parte da Toyota.

Além de Rovanpera, a marca nipónica vai confiar a tempo inteiro o Yaris Rallye1 ao britânico Elfyn Evans - que esta temporada terminou no segundo lugar do Mundial de pilotos, atrás do belga Thierry Neuville -, ao finlandês Sami Pajari e ao japonês Takamoto Katsuta.

O francês Sébastien Ogier, de 40 anos, que se sagrou oito vezes campeão mundial de pilotos, vai disputar apenas alguns ralis do calendário do próximo ano, tal como sucedeu em 2024, tendo-se imposto em três: Croácia, Portugal e Finlândia.